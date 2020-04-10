Количество умерших от коронавируса в мире превысило 100 000 человек

Количество летальных случаев среди зараженных коронавирусом по всему миру уже превысило 100 000 человек, сообщает Worldometer.

По состоянию на 20:30 пятницы всего от коронавирусной болезни скончались 101 469 человек. Общее же число инфицированных COVID-19 в мире составляет 1 674 854 человека.

Количество тех, кто уже выздоровел от этой болезни, составляет 371 858.

Наибольшее количество умерших в Италии – 18 849 человек. Больше всего заболевших выявлено в США – 488 903 человека.

За последние сутки в Украине заразились коронавирусом 311 человека. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 у 2203 украинцев. Вылечились от болезни 61 пациентов, погибли 69.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее сообщалось, что в Китае становится все больше бессимптомных случаев коронавируса. В последние недели бессимптомные случаи и завезенные из-за границы стали основной проблемой Китая.