Количество умерших от коронавируса в мире превысило 100 000 человек
Количество летальных случаев среди зараженных коронавирусом по всему миру уже превысило 100 000 человек, сообщает Worldometer.
По состоянию на 20:30 пятницы всего от коронавирусной болезни скончались 101 469 человек. Общее же число инфицированных COVID-19 в мире составляет 1 674 854 человека.
Количество тех, кто уже выздоровел от этой болезни, составляет 371 858.
Наибольшее количество умерших в Италии – 18 849 человек. Больше всего заболевших выявлено в США – 488 903 человека.
За последние сутки в Украине заразились коронавирусом 311 человека. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 у 2203 украинцев. Вылечились от болезни 61 пациентов, погибли 69.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что в Китае становится все больше бессимптомных случаев коронавируса. В последние недели бессимптомные случаи и завезенные из-за границы стали основной проблемой Китая.
- Чешский вирусолог Соня Пекова считает, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, так как он "ведет себя очень необычно".