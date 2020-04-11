На юге Франции к опустевшим пляжам приплыли киты, акулы и дельфины

Во время пандемии коронавируса, когда многие люди находятся на домашнем карантине, существенно улучшается экологическая обстановка во многих уголках планеты. В частности, во Франции эти изменения заметны не только в мегаполисах, но и на море.

На юге страны опустели популярные у туристов пляжи, значительно снизилось количество кораблей и яхт. В результате к берегам стали возвращаться животные, которых там давно не было.

В водах Национального парка Каланки, который находится около Марселя, были замечены финвалы. Этот вид китов (размер – от 18 до 24 метров, вес – 40-70 тонн) является вторым по величине животным планеты и уступает по этому показателю только синему киту.

В море сейчас курсирует намного меньше судов. Именно поэтому, уверены специалисты, эти млекопитающие осмелели и стали приплывать к прибрежной зоне, передает телеканал Euronews.

"Какая-либо человеческая деятельность почти отсутствует. Киты становятся более спокойными, можно сказать, безмятежными. Их поведение выглядит уверенным. Животные находят новые пространства для игры", – говорит Дидье Ро из нацпарка Каланки.

Также в прибрежных водах появились дельфины, тунец и морские птицы.

А 9 апреля на пляж города Ментона на Лазурном берегу приплыла акула. Ее недалеко от опустевшего из-за коронавируса порта сняла на видео местная студентка, сообщает RFI.

Автор ролика отметила, что увидела акулу с балкона.

Акулы часто встречаются в Средиземном море недалеко от Ментоны и Монако, но они не подплывают близко к берегу. Обычно акулы держатся далеко от портов из-за шума.

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