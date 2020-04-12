Миллионы тюльпанов под нож. Цветочники в Нидерландах терпят убытки и выбрасывают цветы

Крупные производители цветов в Нидерландах терпят многомилионные убытки из-за коронавируса. Об этом пишет New York Times.

Одному из таких производителей – владельцу семейной фермы, которую основали еще 110 лет назад – пришлось уничтожить 200 тыс. уже выросших тюльпанов.

"Это было нелегко, потому что весь процесс "производства" начинается еще в июле и длится вплоть до конца зимы. В этому году у нас выросли очень хорошие тюльпаны. Когда мои рабочие вырывали цветы, я кататлся на велосипеде – не мог смотреть на происходящее", – делится фермер.

Другие производители сталкиваются с аналогичными проблемами: в целом за прошедший месяц производителям пришлось уничтожить около 400 млн цветов (среди них – 140 млн тюльпанов).

Проблемы в цветочную сферу пришли как раз в разгар продаж, ведь в марте – мае в Нидерландах празднуют международный женский день, день матери и Пасху. Обычно за 8 недель "высокого сезона" индустрия приносит около $7,6 млрд дохода. В этом же году, за четыре недели, продажи уже сократились вполовину.

Сейчас в Нидерландах – 25,587 случаев инфицирования при 2,737 летальных исходах. Всего лишь 250 человек смогли вылечиться от COVID-19.

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