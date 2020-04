США платили гранты институту вирусологии в Ухане и покупали в Китае части домашних животных, — СМИ

Как сообщает издание со ссылкой на зоозащитную организацию White Coat Waste Project, еще в 2015 году Министерство сельского хозяйства США покупало в Китае части кошек и собак, которое были нужны ученым для исследования токсоплазмоза. Считается, что животные поступали с тех самых рынков, которые могли стать источником нового коронавируса SARS-Cov-2 и которые сейчас — уже после начала пандемии коронавируса — призывают запретить.

В публикации утверждается, что Национальный институт здоровья США выделял деньги двум лабораториям института вирусологии в Ухане, которые проводили опыты над животными. Одно из исследований, которое там провели, было изучение коронавирусов, родственных тому, что вызвал вспышку атипичной пневмонии (SARS) в начале 2000-х годов. Их удалось найти у летучих мышей, живущих в пещере в провинции Юньнань, расположенной более чем в тысяче километров от Уханя.

The Washington Examiner критикует практику научного сотрудничества с Китаем за счет американского бюджета и отмечает, что некоторые члены конгресса и сената США предполагают, что коронавирус мог случайно вырваться из одной из двух лабораторий, находящихся в городе.

"Это могло бы объяснить панические попытки китайского правительства скрыть вспышку", — заявлял в интервью сенатор Тед Круз (республиканская партия).

Американское издание The New York Post напоминает о двух случаях, когда коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию (SARS), "сбегал" из лаборатории в Пекине. Оба произошли еще в апреле 2004 года. The New York Post сообщала и о якобы существующей в Китае практике продавать диких животных, над которыми проводились эксперименты, на тех самых рынках животных. Это утверждение повторяется в публикации The Washington Examiner и в статье Daily Mail, в которой также отмечается, что источником инфекции стали летучие мыши, живущие на юге Китая — более чем в тысяче километров от Уханя.

Ши Чжэнли потратила много лет, изучая вирусы летучих мышей, живущих на юге Китая

Издание цитирует заместителя директора института вирусологии Уханя Ши Чжэнли, которая утверждала, что "не могла сомкнуть глаз", пока не убедилась, что вирус не сбежал из ее лаборатории, сравнив геном SARS-Cov-2 с геномами коронавирусов, хранящихся в пробирках. Ученая также отмечала, что ее исследования указывало на то, что вспышка какого-то нового коронавируса с большей вероятностью могла случиться в субтропиках, где живут летучие мыши — переносчики коронавируса.

При этом, утверждается в материале Daily Mail со ссылкой на китайского журналиста, Ши Чжэнли еще 2 января сумела расшифровать геном SARS-Cov-2, но опубликовали в открытом доступе его лишь 10 января. Причем сделали это сотрудники другой лаборатории, расположенной в Шанхае, которые смогли изучить коронавирус, полученный из пациента, заболевшего COVID-19. Интересно, что эту лабораторию, как сообщает South China Morning Post, через два дня после этого закрыли для "реорганизации".

"Мы не получили ни одного объяснения, почему лаборатория была закрыта на реорганизацию. Мы подали четыре запроса на возобновление работы, но не получили ответа", — цитирует издание одного из сотрудников Центра общественного здоровья Шанхая.

Как отмечает Daily Mail, Ши Чжэнли в одной из своих последних онлайн-лекций рассказала, что ее команда еще 14 января обнаружила доказательства того, что вирус передается от человека к человеку. Однако Китай официально заявил об этом лишь 20 января.

"Мне отвратительно слышать, что правительство США оплачивало опасные и жестокие эксперименты в институте вирусологии Уханя, которые могли привести к распространению коронавируса по всему миру, а также исследования в других лабораториях Китая, над которыми власти США не могут осуществлять никакого надзора", — цитирует Washington Examiner конгрессмена Мэтта Гаеца (республиканская партия), который ранее возглавлял кампанию против практики покупки правительством частей домашних животных в Китае.

