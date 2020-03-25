В Исландии у пациента нашли сразу два штамма коронавируса

Это может быть первым зарегистрированным случаем двойной инфекции такого рода

В Исландии обнаружили пациента сразу с двумя штаммами коронавируса.

Об этом сообщает местная телерадиокомпания RÚV.

Второй штамм является мутацией нового коронавируса. Считается, что это может быть первым зарегистрированным случаем двойной инфекции такого рода.

Глава биофармацевтической компании deCODEgenetics Кари Стефанссон рассказал, что мутировавший второй штамм может быть более вредоносным или заразным, потому что у людей, контактировавишм с пациентом с двойным штаммом, обнаружен только второй штамм.

Он отметил, что, согласно международным базам данных, мутация, обнаруженная в образце, взятая у этого пациента с двойной инфекцией, не обнаружена за пределами Исландии.

По оценкам Кари, 1% исландцев в настоящее время инфицированы. Результаты скрининга ранее предполагали, что инфицированы только 0,5%, но Кари считает, что истинная цифра инфекций может быть выше, так как у многих в настоящее время инфекция протекает бессимптомно и, как следствие, не проводятся проверки.

Отметим, китайские ученые обнаружили, что с начала вспышки в декабре 2019 года коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19 (пневмонию нового типа), успел сильно мутировать.

В ходе исследования ученые выявили 149 мутаций в 103 исследованных штаммах коронавируса. Они обнаружили, что вирус разделился на два подтипа: L – более агрессивный и который распространялся на ранних стадиях вспышки вируса в Ухане, и S, который менее агрессивный.

Напомним, Министерство здравоохранения Исландии сообщило о первом случае коронавируса в стране 28 февраля. Зараженный приехал из Италии.

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