Маска бесполезна, если игнорировать другие методы защиты, – представитель ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. Об этом передает КоммерсантЪ.

Мелита Вуйнович/ Фото: BBC

Она отметила, что, если игнорировать другие методы защиты, использование масок бесполезно.

"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска", – сказала она.

Представитель ВОЗ добавила, что маска защищает не полностью. Если не соблюдать дистанцию и не мыть руки, то человек заболеет даже при ее использовании. Сама по себе маска не вредна, но проблема может быть в том, что люди из-за нее могут поменять свое поведение.

Также она призвала не носить маски после двух часов использования.

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