Коронавирус на авианосце "Теодор Рузвельт": заразились уже 550 членов экипажа
Больше 10% членов экипажа атомного авианосца военно-морских сил США "Теодор Рузвельт" оказались зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя ВМС.
"92% членов экипажа "Теодора Рузвельта" прошли тестирование. По состоянию на сегодня (12 апреля) 550 тестов оказались положительными, 3673 – отрицательными", – сообщил представитель ВМС.
Всего на борту военного корабля находились 4800 человек. 3696 из них были размещены в отелях и казармах на Гуаме, где сейчас находится судно.
События вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт" начали стремительно развиваться после того, как капитан военного корабля Брэт Крозьер обратился с официальным письмом к командованию ВМС США о принятии срочных мер по изоляции экипажа. На тот момент коронавирус был обнаружен у более ста военных моряков.
Бывший офицер ВМС США и советник министра обороны в администрации Рональда Рейгана Лоуренс Корб назвал письмо Крозьера необычным шагом, который доказывает, что капитан волновался за свой экипаж больше, чем за перспективы стать адмиралом.
Исполняющий в то время обязанности министра ВМС США Джон Модли, напротив, заявил, что Крозьер проявил "недальновидность", отправив письмо по открытым каналам, и, тем самым, не обеспечив конфиденциальность послания.
В итоге, капитан авианосца "Теодор Рузвельт" Бретт Крозьер был освобожден от должности. Позже, глава Пентагона Марк Эспер принял отставку и у исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли, который решил уйти со своего поста после резких высказываний в адрес Крозьера.
Как ранее сообщал Фокус:
- Исполняющим обязанности министра ВМС США назначили заместителя министра сухопутных войск Джеймса Макферсона.
- Корабль-флагман военно-морских сил Франции авианосец "Шарль де Голль", выполнявший задачи в Атлантическом океане, возвращается на свою базу в Тулон, после того, как у примерно 40 моряков на борту обнаружились симптомы коронавируса.