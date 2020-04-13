Всего на борту военного корабля находились 4800 человек

Больше 10% членов экипажа атомного авианосца военно-морских сил США "Теодор Рузвельт" оказались зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя ВМС.

"92% членов экипажа "Теодора Рузвельта" прошли тестирование. По состоянию на сегодня (12 апреля) 550 тестов оказались положительными, 3673 – отрицательными", – сообщил представитель ВМС.

Всего на борту военного корабля находились 4800 человек. 3696 из них были размещены в отелях и казармах на Гуаме, где сейчас находится судно.

События вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт" начали стремительно развиваться после того, как капитан военного корабля Брэт Крозьер обратился с официальным письмом к командованию ВМС США о принятии срочных мер по изоляции экипажа. На тот момент коронавирус был обнаружен у более ста военных моряков.

Бывший офицер ВМС США и советник министра обороны в администрации Рональда Рейгана Лоуренс Корб назвал письмо Крозьера необычным шагом, который доказывает, что капитан волновался за свой экипаж больше, чем за перспективы стать адмиралом.

Исполняющий в то время обязанности министра ВМС США Джон Модли, напротив, заявил, что Крозьер проявил "недальновидность", отправив письмо по открытым каналам, и, тем самым, не обеспечив конфиденциальность послания.

В итоге, капитан авианосца "Теодор Рузвельт" Бретт Крозьер был освобожден от должности. Позже, глава Пентагона Марк Эспер принял отставку и у исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли, который решил уйти со своего поста после резких высказываний в адрес Крозьера.

Как ранее сообщал Фокус:

Исполняющим обязанности министра ВМС США назначили заместителя министра сухопутных войск Джеймса Макферсона.