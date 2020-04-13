7 погибших и множественные разрушения: на США обрушилось сильнейшее торнадо

В минувшее воскресение, 12 апреля, на юг США обрушилось сильнейшее торнадо. Семь человек погибли. Более 60 тысяч человек остались без крова и электричества. Об этом пишет USA Today.

Во время прогноза погоды метеоролог NWS использовал фразу "смертоносный торнадо" пять раз менее чем за 30 секунд. Городские службы и синоптики неоднократно просили людей укрыться, предупреждая, что приближающиеся торнадо были "жестокими" и "катастрофическими".

Проблема заключалась в том, что из-за пандемии коронавируса общественные укрытия, которые обычно располагаются в школах, мэриях и прочих госучреждениях, так и не были открыты, чтобы избежать скопления людей.

Поэтому жителям штатов Миссисипи и Луизианы пришлось спасаться от торнадо в собственных подвалах.

В некоторых городах сильные ветер снес дома буквально до фундамента, разрушил местные аэропорты, перевернул машины на трассе и вырвал с корнем вековые деревья.

Фото: The News-Star

Убытки еще подсчитывают, также решается вопрос, что делать с людьми, которые остались без крыши над головой. Раньше их размещали в общественных центрах, но теперь это маловероятно из-за пандемии. Сейчас в США зафиксировано 561 103 случаев заболевания коронавирусом, 22 106 человек умерли.

Как ранее писал Фокус:

Больше 10% членов экипажа атомного авианосца военно-морских сил США "Теодор Рузвельт" оказались зараженными коронавирусной инфекцией. "92% членов экипажа "Теодора Рузвельта" прошли тестирование. По состоянию на сегодня (12 апреля) 550 тестов оказались положительными, 3673 – отрицательными", – сообщил представитель ВМС. Всего на борту военного корабля находились 4800 человек. 3696 из них были размещены в отелях и казармах на Гуаме, где сейчас находится судно.