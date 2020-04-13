Бразильскую статую Христа-Искупителя "одели" в халат врача

Бразильскую статую Христа-Искупителя на Пасху с помощью подсветки "одели" в докторский халат в знак солидарности с медиками, которые борются с коронавирусом, сообщает издание CNN.

В частности, на монументе поочередно появлялось слово "спасибо" на разных языках мира.

На статуе также были показаны фотографии медицинских работников, одетых в халаты и маски. Слоган "Fique Em Casa", означающий "Оставайся дома", был спроецирован на руку статуи.

Кроме того, статую подсветили в цвета национальных флагов стран, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции: США, Испании, Италии и Китая, а также самой Бразилии.

Архиепископ города Орани Темпеста совершил мессу у основания статуи во время светового шоу, в котором он почтил память медицинских работников.

Как ранее сообщал Фокус: