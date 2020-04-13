Лукашенко заверяет, что в Беларуси от коронавируса никто не умер

По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, люди в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус", – говорит он.

Лукашенко заверил, что ни один житель страны от коронавируса не умрет.

"Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет... Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей", – сказал он.

В Беларуси зарегистрировано 2 919 случаев коронавируса, 29 человек скончалось.

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