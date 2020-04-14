Россия стала главным источником проникновения коронавируса в Китай после того, как заболевание было обнаружено у 409 граждан КНР, возвратившихся из РФ. Об этом сообщает китайское госиздание Global Times.

"Россия является последним примером неспособности контролировать распространение коронавируса через границы и может служить предупреждением для других", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что РФ сразу после появления вируса ввела строгие ограничения на въезд китайских путешественников, а потом, казалось, успешно контролировала проникновение болезни из Европы, но в конечном итоге ей так и не удалось обуздать эпидемию.

"Китайцы стали свидетелями того, как Россия серьезно пострадала от коронавируса. И это должно звучать тревогой: Китай должен строго предотвратить приток случаев из-за границы и избежать второй вспышки болезни", – пишет издание.

Только 13 апреля в северо-восточной пограничной провинции Китая Хэйлунцзян было зарегистрировано 79 новых случаев завоза коронавируса из России. Это заставило власти провинции создать горячую линию, по которой граждане могут сообщать о случаях незаконного въезда мигрантов.

Как сообщает Reuters, в КНР разработали систему поощрений, которая должна препятствовать завозу коронавируса нелегальными китайскими мигрантами, которые работают в РФ. Так, если кто-то представит проверенную информацию о незаконном пересечении границы, то получит вознаграждение в размере 3000 юаней (около 425 долларов). Те же, кто задержат нелегальных мигрантов и передадут их властям, получат 5000 юаней (около 700 долларов).

По состоянию на вторник, Китай сообщил о 82 249 случаях коронавируса и 3341 смертях от болезни. За последние 24 часа смертельных случаев не было.

Во вторник министерство здравоохранения Монголии также подтвердило 13 новых случаев заболевания, привезенных из России.

В России на данный момент официально подтверждены более 21 тыс. случаев заражения при 170 смертях.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что вторая волна пандемии коронавируса может начаться в ноябре 2020 года.