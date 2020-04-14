Китай разрешил протестировать на людях еще две вакцины против коронавируса

Китай одобрил раннюю стадию испытания на людях еще двух экспериментальных вакцин для борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Xinhua.

Работы над экспериментальными вакцинами ведутся в пекинском отделении компании Sinovac Biotech (SVA.O) и Уханьском институте биологических препаратов, который является филиалом государственной Китайской национальной фармацевтической группы.

В марте у Китай разрешил испытания другой возможной вакцины, разработанной фирмой CanSino Bio, за которой стоит Китайская академия военно-медицинских наук. Это произошло вскоре после того, как американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что вместе с Национальными институтами здравоохранения США приступила к клиническим испытаниям разработанной вакцины.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые заявляют, что карантин из-за пандемии коронавируса нельзя полностью отменять, пока не будет найдена вакцина.