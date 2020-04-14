Популяция черных медведей в парке Йосемити увеличилась вчетверо, когда парк закрыли

Работники знаменитого Национального парка Йосемити в Калифорнии, США отмечают, что отсутствие посетителей благотворно влияет на диких обитателей парка. Так, популяция черных медведей выросла вчетверо с дня закрытия – 20 марта 2020 года. Об этом пишет LAtimes.

Йосемитский национальный парк один из самых знаменитых в мире. Тут растет 160 видов диких растений, а населяют его 250 видов животных.

Каждый год парк посещают около пяти миллионов туристов, причем туристические туры в Йосемити начались еще в 1855 году, а статус Национального парка он приобрел в 1864 году по личному распоряжению тогдашнего президента США Авраама Линкольна. Весна - весьма популярное время для путешественников и начало туристического сезона.

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Сейчас в парк разрешен въезд на автомобиле. Туристам предоставляется огромное количество пеших маршрутов в сопровождении рейнджеров, они могут останавливаться в палаточных лагерях и многочисленных гостиницах.

Но из-за пандемии коронавируса парк был закрыт. А животные, за которыми теперь никто не следит и не сгоняет с насиженных мест, проявили небывалую активность. Только популяция черных медведей барибалов увеличилась вчетверо, сообщил рейнджер парка Дейн Питерсон. И он опасается, что это может стать проблемой, когда парк вновь откроется.

Также он отмечает, что возле домиков служителей парка собирается больше обычного койотов, рысей и оленей. "Не то чтобы их тут раньше не было, но обычно они держались в тени, опасаясь людей, и почти не попадались нам на глаза", - рассказал рейнджер.

Сотрудники парка считают, что медведи приходят из соседних регионов, только раньше они пробирались украдкой между стоянками, заполненными авто и кемпингами с туристами, а сейчас им никто не мешат попасть в парк просто по шоссе.

Как ранее писал Фокус:

Во время пандемии коронавируса, когда многие люди находятся на домашнем карантине, существенно улучшается экологическая обстановка во многих уголках планеты. На юге Франции опустели популярные у туристов пляжи, значительно снизилось количество кораблей и яхт. В результате к берегам стали возвращаться киты, акулы и дельфины.