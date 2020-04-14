Коронавирусная афера. Компания из Германии заплатила 2,4 млн евро за несуществующие маски

Мир
Фирма заказала 10 миллионов масок через интернет, но попала на мошенников

Немецкая компания попыталась купить 10 млн масок для лица за 15 млн евро у онлайн-поставщика, но попала на мошенников. Об этом сообщает ВВС.

Покупатель из Германии оформил онлайн-заказ на голландском сайте, не подозревая о том, что он поддельный. Мошенники приняли заказ и связали немецкую компанию со своим ирландским "посредником", говорят в полиции.

После этого, компания из Германии внесла первоначальный взнос в размере 1,5 млн евро на банковский счет компании в графстве Роскоммон на севере Ирландии. Поле заключения договора с поставщиками из Голландии и Ирландии, покупатель заплатил еще 880 тыс. евро на счет уже голландских мошенников. Таким образом, компания заплатила фиктивной фирме в общей сумме 2,28 млн евро.

По словам правоохранителей, представители немецкой компании прибыли в Амстердам, чтобы проконтролировать передачу масок, но груз так и не был доставлен. Покупатели связались с офисом голландской фирмы, которая, по их мнению, продала маски, но им сказали, что такого заказа не существует.

Как оказалось, мошенники скопировали свой сайт с сайта реальной компании, которая базируется в Голландии. Легально работающая фирма не подозревала, что ее именем прикрывают мошенники.

На данный момент проводится международное расследование с участием Интерпола, а также полиции Ирландии, Нидерландов и Германии. Ирландским правоохранителям удалось заморозить средства на банковском счете в графстве Роскоммон. Также был допрошен гражданин Ирландии из северного графства по подозрению в отмывании денег, но позже был отпущен.

Властям Нидерландов удалось вернуть 880 тыс. евро, которые также были переведены немецкой фирмой на голландский счет. Также были арестованы двое подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег, они связаны с переводом 880 тыс. евро.

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