Пик заболеваемости Covid-19 в мире еще не наступил, – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения считает, что пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не достигнут.

Об этом сообщает Reuters.

Организация рассказала, что число новых случаев заболевания уменьшается в некоторых частях Европы, включая Италию и Испанию, но вспышки в Великобритании и Турции нарастают.

"90% случаев (заражения коронавирусом, – ред.) приходятся на Европу и США. Так что мы, разумеется, еще не видим пика", – сказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Напомним, 14 апреля в Австрии открылось около 80% магазинов. Власти позволили вернуться к работе книжным магазинам, магазинам одежды, хозяйственных товаров и цветов.

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