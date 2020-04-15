Два мировых фармацевтических гиганта будут вместе работать над вакциной от коронавируса

Британская GlaxoSmithKline (GSK) и французская Sanofi объявили о сотрудничестве для разработки вакцины против COVID-19, клинические испытания которой начнутся во второй половине 2020 года, сообщила CNN.

Обе компании входят в число лидеров мирового фармацевтического рынка. GSK имеет около 100 тыс. сотрудников в 95 странах, ее продажи в 2019 году составили 33,8 млрд фунтов. Sanofi работает в 100 странах, продажи – 36,1 млрд евро, штат –110 тыс. человек.

"Sanofi и GSK объявляют, что подписали письмо о намерении вступить в сотрудничество для разработки вакцины от COVID-19, чтобы помочь в борьбе с продолжающейся пандемией", – говорится в совместном заявлении.

Компании планируют начать клинические испытания первой фазы во второй половине 2020 года. Если они будут успешными, то будут стремиться завершить разработку ко второй половине 2021 года.

"Поскольку мир столкнулся с беспрецедентным глобальным кризисом в области здравоохранения, становится ясно, что ни одна компания не может справиться с этим в одиночку", – заявил генеральный директор Sanofi Пол Хадсон.

"Объединяя наши знания и технологии, мы верим, что сможем ускорить глобальные усилия по разработке вакцины", – добавила генеральный директор GSK Эмма Уолмсли.

Компании подтвердили, что они привержены обеспечению того, чтобы любая вакцина, разработанная в результате их сотрудничества, была "доступной для общественности через механизмы, обеспечивающие справедливый доступ" во всех странах.

Как ранее сообщал Фокус:

По данным ВОЗ, в мире в разработке находятся 70 видов вакцины, три из которых уже проходят испытания на людях.