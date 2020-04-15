$100 за 10 минут. Ферма в Калифорнии продает трансляцию с ламой в Zoom

Приют для животных в Калифорнии под названием "Сладкая ферма" предлагает оригинальную услугу для видеоконференций, которые сейчас проводятся все чаще в условиях самоизоляции во время пандемии коронавируса. Можно заказать видеозвонок от козла или ламы, или же виртуальный тур по ферме. Об этом пишет Business Insider.

С момента запуска сервиса Goat 2 Meeting в прошлом месяце, ферма уже получила более трех сотен запросов на вучастие животных в онлайн-конференциях в Zoom.

Фото: Sweet Farm

За 65 долларов можно получить 20-минутный виртуальный тур по ферме для шести участников. За 100 долларов можно получить 10-минутное камео выбранного животного, а за 250 – 25-минутный виртуальный тур и онлайн-встречу с козликом, или ламой.

Сооснователь "Сладкой фермы" Анна Свит рассказала Business Insider, что деньги, полученные от Goat 2 Meeting, помогут ферме вернуть часть дохода, который она потеряла из-за пандемии коронавируса.

"Сладкая ферма" в Кремниевой долине известна как приют для сельскохозяйственных животных, где городские жители могут увидеть, как растут овощи и фрукты, познакомиться с домашним скотом и попробовать вегетарианские блюда. Но сейчас ферма посетителей не принимает из-за карантина и лишена возможности зарабатывать оффлайн.

По Анны Свит словам, животные с фермы уже появлялись на встречах с компаниями из списка Fortune 500. А в одной юридической фирме работники специально заказали самую продолжительную виртуальную экскурсию по ферме для своих детей.

Впрочем, "Сладкая ферма" предлагает и бесплатные услуги для школ, причем по всему миру. Недавно с местными животными виртуально знакомились дети из Великобритании и Бразилии.

Как ранее писал Фокус:

Группа из 14 слонов в юньнаньском Китае забрела в деревню в поисках еды. Пару минут спустя они наткнулись на 30 кг кукурузного вина и выпили все это. "Пока люди проводят социальные дистанцирования, группа из 14 слонов ворвалась в деревню в провинции Юнань в поисках кукурузы и другой пищи. В итоге они выпили 30 кг кукурузного вина и настолько напились, что уснули в ближайшем чайном саду", – пишет издание.