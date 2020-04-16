Колокол сгоревшего Нотр-Дам де Пари зазвонил в честь медиков, борющихся с коронавирусом

Через год после того, как пожар сильно повредил 850-летний парижский собор Нотр-Дам, 15 апреля зазвонил его колокол "Бурдон Эммануэль". Одновременно с этим парижане вышли на балконы своих квартир и аплодисментами выразили уважение медикам, борющимся с эпидемией коронавируса. Об этом сообщило Reuters.

Ранее планировался торжественный концерт по случаю годовщины трагического события, но его пришлось отменить по причине карантина, введенного на всей территории страны.

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Выступая в Twitter, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обещание восстановить собор в течение пяти лет, несмотря на то, что работы отстают уже на несколько месяцы от графика.

Южная колокольня собора, где находится 13-тонный "Эммануэль", отлитый в 1681 году и второй по весу во Франции, осталась неповрежденной после пожара.

До пожара этот колокол традиционно звонил в честь крупных религиозных праздников, папских визитов и президентских похорон. После пожара он звонил только один раз – в сентябре 2019 года, в память о бывшем президенте Жаке Шираке.

15 апреля три человека в защитных костюмах и масках по очереди в течение пяти минут били в колокол.

Франция сейчас – одна из наиболее пострадавших в мире стран от пандемии коронавируса. По состоянию на 16 апреля, по данным Worldometer, там зарегистрировано 147 863 случая заболевания, умерли 17 167 человек, из них 1438 за последние сутки.

Как ранее сообщал Фокус: