Социальная реклама от "бацьки": в Беларуси "взорвали" бабушку, напуганную коронавирусом

В Беларуси на гостелеканале ОНТ начали крутить "социальную" рекламу, призванную рассеять у зрителя панику насчет коронавируса. Для наглядности того, к чему эта паника приводит, в кадре показали взрывающуюся бабушку.

В ролике главной героине звонит телефон. Судя по репликам – это ее подруга Семеновна. Та говорит, что гречки нет, масок не хватает и лимоны подорожали.

Выслушав все это, героиня почти крича произносит: "Все, Семеновна, нам скоро всем пи…!" и в этом момент пенсионерка лопается, как воздушный шарик, и исчезает. Судя по звуку из телефонной трубки, то же происходит и с Семеновной.

В конце на экране появляется надпись: "Паника – это стресс, который приводит к истощению организма и делает его более чувствительным к заболеванию COVID-19".

Впрочем, это уже не первый креативный ролик от телеканала. В конце марта ОНТ уже "взрывал" ту же самую бабушку, призывая беларусов "оградить пожилых людей от прямого контакта с детьми во время каникул" так как именно дети могут быть носителями вируса.

Как ранее писал Фокус:

В Беларуси 2 апреля от пневмонии умерла 68-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус. Ее сын написал заявление в милицию на президента страны Александра Лукашенко.