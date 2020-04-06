На Лукашенко написали заявление из-за смерти пенсионерки от коронавируса

Женщине не могли поставить диагноз

В Беларуси 2 апреля в от пневмонии умерла 68-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус. Ее сын написал заявление в милицию на президента страны Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Белсат.

По словам сына 68-летней женщины, который живет во Франции, рассказал, что его мать лежала в больнице в течение нескольких недель – у нее обнаружили доброкачественную опухоль.

"Провели операцию, она прошла успешно. И буквально через два дня она начала кашлять, поднялась высокая температура. Диагноз меняли трижды", – сказал он.

Одна из родственниц умершей рассказала, что женщине прописали антибиотики, а через несколько дней она попала в реанимацию с тяжелой формой пневмонии под аппаратом ИВЛ.

"Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было невозможно. О ее состоянии и смерти мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз коронавирус был поставлен только в морге", – сказала она.

Сын женщины написал заявление в милицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, "который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса".

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