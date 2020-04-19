Маски для профилактики коронавируса: в американском штате приостановили закон о Ку-клукс-клане

Американский штат Джорджия приостановил 70-летний запрет на любые маски на период пандемии и на фоне нехватки защитных медицинских масок.

Об этом сообщает New York Post.

Закон действовал с 1951 года и был направлен на борьбу с расистской организацией Ку-клукс-клан. Он запрещал ношение любых масок в публичных местах.

"Я подписал указ, который позволяет жителям Джорджии публично носить маски для смягчения распространение COVID-19", – сказал губернатор Брайан Кемп.

В самом штате Джорджия было зафиксировано более 17 тысяч случаев коронавируса. Умерли 550 человек.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что в Техасе и Вермонте позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник.

Недавно Дональд Трамп заявил, что пик пандемии Covid-19 уже позади и представил план выхода страны из карантина, который включает три этапа.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает "полной властью", чтобы снять общенациональный карантин из-за COVID-19, несмотря на распоряжения губернаторов отдельных штатов.