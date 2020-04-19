Маски для профилактики коронавируса: в американском штате приостановили закон о Ку-клукс-клане
2020-04-19 12:59:00
Закон запрещал ношение любых масок в публичных местах
Американский штат Джорджия приостановил 70-летний запрет на любые маски на период пандемии и на фоне нехватки защитных медицинских масок.
Об этом сообщает New York Post.
Закон действовал с 1951 года и был направлен на борьбу с расистской организацией Ку-клукс-клан. Он запрещал ношение любых масок в публичных местах.
"Я подписал указ, который позволяет жителям Джорджии публично носить маски для смягчения распространение COVID-19", – сказал губернатор Брайан Кемп.
В самом штате Джорджия было зафиксировано более 17 тысяч случаев коронавируса. Умерли 550 человек.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что в Техасе и Вермонте позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник.
Недавно Дональд Трамп заявил, что пик пандемии Covid-19 уже позади и представил план выхода страны из карантина, который включает три этапа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает "полной властью", чтобы снять общенациональный карантин из-за COVID-19, несмотря на распоряжения губернаторов отдельных штатов.
- Дональд Трамп распорядился приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в неверных оценках и рекомендациях по противодействию COVID-19, в результате чего, по его мнению, заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.