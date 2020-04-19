Маски для профилактики коронавируса: в американском штате приостановили закон о Ку-клукс-клане

2020-04-19 12:59:00

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Закон запрещал ношение любых масок в публичных местах

Американский штат Джорджия приостановил 70-летний запрет на любые маски на период пандемии и на фоне нехватки защитных медицинских масок. 

Об этом сообщает New York Post.

Закон действовал с 1951 года и был направлен на борьбу с расистской организацией Ку-клукс-клан. Он запрещал ношение любых масок в публичных местах.

"Я подписал указ, который позволяет жителям Джорджии публично носить маски для смягчения распространение COVID-19", – сказал губернатор Брайан Кемп.

В самом штате Джорджия было зафиксировано более 17 тысяч случаев коронавируса. Умерли 550 человек.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что в Техасе и Вермонте позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник.

Недавно Дональд Трамп заявил, что пик пандемии Covid-19 уже позади и представил план выхода страны из карантина, который включает три этапа. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • Дональд Трамп распорядился приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в неверных оценках и рекомендациях по противодействию COVID-19, в результате чего, по его мнению, заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.
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