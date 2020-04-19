Бесплатные маски и тестирование: в Париже озвучили план выхода из карантина
Мэр Парижа Анн Идальго сообщила планы по ослаблению карантина в городе, который введен из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Rfi.fr.
До конца месяца жителям города будет бесплатно выдано полмиллиона защитных многоразовых масок. В первую очередь маски раздадут пожилым и беременным.
Маски будут обязательными для ношения в общественном транспорте. Власти также обеспечат парижан антисептиками.
Кроме того, планируется более масштабное тестирование на коронавирус.
По словам Анн Идальго, ведется систематическое тестирование в домах престарелых, эту практику необходимо распространить на муниципальных служащих, которые работают с населением.
Школы должны будут открываться постепенно. В классы должны вернуться ученики из семей с одним родителем, дети, чьи родители работают в ключевых секторах экономики, а также дети с инвалидностью.
Власти Парижа планируют договориться с отелями о выделении комнат для самоизоляции на две недели для жителей, у которых выявлен коронавирус, но которые не нуждаются в госпитализации.
Как ранее сообщал Фокус:
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