Бесплатные маски и тестирование: в Париже озвучили план выхода из карантина

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила планы по ослаблению карантина в городе, который введен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Rfi.fr.

До конца месяца жителям города будет бесплатно выдано полмиллиона защитных многоразовых масок. В первую очередь маски раздадут пожилым и беременным.

Маски будут обязательными для ношения в общественном транспорте. Власти также обеспечат парижан антисептиками.

Кроме того, планируется более масштабное тестирование на коронавирус.

По словам Анн Идальго, ведется систематическое тестирование в домах престарелых, эту практику необходимо распространить на муниципальных служащих, которые работают с населением.

Школы должны будут открываться постепенно. В классы должны вернуться ученики из семей с одним родителем, дети, чьи родители работают в ключевых секторах экономики, а также дети с инвалидностью.

Власти Парижа планируют договориться с отелями о выделении комнат для самоизоляции на две недели для жителей, у которых выявлен коронавирус, но которые не нуждаются в госпитализации.

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