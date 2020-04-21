Трамп впервые за 12 лет решил назначить посла в Беларусь

Американский президент Дональд Трамп определился с кандидатурой посла Соединенных Штатов в Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В случае официального утверждения кандидатуры Сенатом американское посольство возглавит Джули Фишер, которая сейчас занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.

Ранее Фишер была заместителем главы миссии США при НАТО, временным поверенным в делах США в России, советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Грузии, начальником штаба замсекретаря по управлению и ресурсам Госдепартамента, директором операционного центра Госдепартамента.

Джули Фишер владеет русским, французским и грузинским языками.

Посол США покинул Беларусь в 2008 году, вскоре после того, как Минск отозвал главу диппредставительства из Вашингтона. Отзыв белорусского посла стал реакцией на введение санкций против государственной компании "Белнефтехим". В течение следующих 12 лет посольства США и Беларуси возглавляли временные поверенные.

Беларусь и лично белорусский президент Александр Лукашенко находятся под американскими санкциями с 2004 года, когда Конгресс Соединенных Штатов принял "Акт о демократии в Беларуси".

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