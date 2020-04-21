Трамп впервые за 12 лет решил назначить посла в Беларусь
Американский президент Дональд Трамп определился с кандидатурой посла Соединенных Штатов в Беларуси.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
В случае официального утверждения кандидатуры Сенатом американское посольство возглавит Джули Фишер, которая сейчас занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.
Ранее Фишер была заместителем главы миссии США при НАТО, временным поверенным в делах США в России, советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Грузии, начальником штаба замсекретаря по управлению и ресурсам Госдепартамента, директором операционного центра Госдепартамента.
Джули Фишер владеет русским, французским и грузинским языками.
Посол США покинул Беларусь в 2008 году, вскоре после того, как Минск отозвал главу диппредставительства из Вашингтона. Отзыв белорусского посла стал реакцией на введение санкций против государственной компании "Белнефтехим". В течение следующих 12 лет посольства США и Беларуси возглавляли временные поверенные.
Беларусь и лично белорусский президент Александр Лукашенко находятся под американскими санкциями с 2004 года, когда Конгресс Соединенных Штатов принял "Акт о демократии в Беларуси".
Как ранее сообщал Фокус:
- В феврале 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео приехал в Беларусь, где встретился с президентом Александром Лукашенко. Помпео заявил, что США в настоящее время не готовы отменить санкции против Беларуси.
- Осенью 2019 года Соединенные Штаты Америки и Беларусь пришли к соглашению о восстановлении диппредставительства на уровне послов после долгого перерыва. Об этом сообщил заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл в ходе своего визита в Минск.
- Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по итогам своего визита в Беларусь заявил, что Минск и Вашингтон не смогли договориться по существующим между странами проблемным вопросам.