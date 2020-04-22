В Германии тысячи синиц погибли от пневмонии
В Германии за короткое время погибли тысячи синих синиц, природоохранные группы и ученые начали расследование. Об этом сообщает The Guardian.
По данным немецкой природоохранной группы NABU, за последние две недели в стране было зарегистрировано более 11 тыс. случаев смерти и инфицирования птиц, в основном синих синиц. Большинство инцидентов произошло на западе Германии.
Синяя синица или лазоревка является одним из самых распространенных видов птиц в Европе, Западной Азии и Северо-Западной Африки. В Западной Европе птицы нередко образуют городские популяции. Синицы не пугливы и подпускают к себе человека на достаточно близкое расстояние. Они питаются насекомыми, гусеницами, семенами и орехами.
Зоозащитники отмечают, что симптомы у заболевших птиц включают проблемы с дыханием, отказ еды и сильная пугливость при приближении человека. В связи с ситуацией, эксперты советуют людям не кормить птиц и не выставлять поилки для них, чтобы снизить риск передачи болезни между синицами.
Первые результаты лабораторных исследований мертвых птиц обнаружили бактериальную инфекцию (Suttonella ornithocola), которая уже фиксировалась в других странах, например, в Великобритании она известна с 1990-х годов. Также вспышка инфекции среди птиц регистрировалась и в Германии в 2018 году.
Ученые говорят, что более подробные результаты анализов будут получены в течение следующих нескольких дней.
Исследователи говорят, что обнаруженная инфекция вызывает пневмонию у синиц, они становятся вялыми с распушенным оперением и затрудненным дыханием. Пока нет сообщений о том, что инфекция может повлиять на других животных, кроме птиц.
Как ранее сообщал Фокус:
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