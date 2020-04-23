В США от COVID-19 скончался столетний ветеран. В 1919 году от испанки умер его брат-близнец

100-летний ветеран Второй мировой войны, Филипп Кан из Лонг-Айленда, Нью-Йорк, скончался от коронавируса, тогда как его брат-близнец умер в 1919 году во время другой пандемии - испанского гриппа. Об этом пишет CNN.

Филипп Кан родился в семье польских евреев 15 декабря 1919 года. В мире бушевала эпидемия "испанки", или испанского гриппа, заболевания, которое унесло более 50 миллионов жизней.

Брат-близнец Филиппа, Сэмюэль, умер от испанки, прожив несколько недель.

Отец Филиппа был пекарем, но юноша стал военным, был пилотом во время Второй мировой войны, выжил в снайперской атаке на Иводзиме, и во взрыве мины-ловушки: его отбросило на несколько метров - он частично оглох в результате травмы. После войны Филипп работал электриком, участвовал в постройке печально известных Башен-близнецов.

Филипп Кан во время Второй Мировой войны

Филипп Кан на строительстве Башен-близнецов

Родные ветерана рассказывают, что он всегда вспоминал своего умершего брата и болезнь, что его унесла, и особенно часто в последнее время. "Я выжил в последней пандемии, что случилась на Земле, но пандемия случится снова", - говорил Филипп.

Мужчина заболел коронавирусом во время своего пребывания в доме престарелых. Скончался на прошлой неделе.

Филипп Кан с семьей/Все фото из открытых источников

Ему полагались пышные военные похороны, но семья, которая живет в разных штатах, не смогла собраться, поэтому они выказывали соболезнования виртуально.

Как ранее писал Фокус:

99-летний ветеран Второй мировой войны, собрал более 12 миллионов фунтов стерлингов для британской Национальной службы здравоохранения, гуляя вокруг своего садика в честь столетнего юбилея. Изначально капитан Том Мур из Йоркшира собирался собрать хотя бы несколько тысяч, которые должен был перечислить британской Национальной службы здравоохранения. Но уже за первые 24 часа эта сумма превышала 70 тысяч фунтов. Причем деньги поступали со всего мира.