МИД Туркменистана: в стране нет ни одного случая коронавируса

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов заявил, что в стране до сих пор нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом он сказал на брифинге "Развитие системы здравоохранения Туркменистана и международное сотрудничество", сообщает Arzuw News.

Отвечая на вопрос посла ФРГ в Туркменистане Найтхарта Хёфер-Виссинга о текущей эпидемиологической ситуации в стране, глава МИД отметил, что официальные власти Туркмении ничего не скрывают в вопросе коронавируса.

"Если был бы в Туркменистане хотя бы один зарегистрированный случай (COVID-19), мы в первую очередь сказали бы об этом нашим международным партнерам, Всемирной организации здравоохранения. Мы несём ответственность за те обязательства, которые приняли на себя как член ООН, как страна с постоянным нейтралитетом, признанным ООН еще 25 лет назад", – заявил Мередов.

Как известно, Туркменистан – одна из самых закрытых и авторитарных стран в мире, и поэтому многие скептически относятся к данным, предоставленным властями.

Напомним, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов распорядился запретить использовать слово "коронавирус", чтобы информация о пандемии не распространялась.

Как ранее сообщал Фокус:

Несмотря на пандемию коронавируса, в Туркменистане после месячного перерыва возобновился национальный чемпионат по футболу. При этом, на играх разрешено присутствовать зрителям.