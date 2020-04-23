Аргентине грозит третий дефолт за 20 лет: страна не выплатила проценты по госдолгу

Правительство Аргентины отказалось выплатить в срок – 22 апреля – проценты по трем выпускам гособлигаций в иностранной валюте на общую сумму около $500 млн. Таким образом, уже в следующем месяце Аргентина может объявить об очередном дефолте, сообщил "Интерфакс".

Министерство экономики страны заявило, что намерено использовать 30-дневный льготный период уплаты процентов, продолжая, при этом, переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации долга.

На прошлой неделе министр экономики Мартин Гусман представил план реструктуризации госдолга страны, который, по оценкам, должен снизить долговую нагрузку Аргентины на $40 млрд.

Предложение правительства, направленное держателям госбумаг, предусматривало отсрочку выплаты процентов по долгу до 2023 года и основной суммы долга – до 2026 года при списании 62% купонных выплат на общую сумму $38 млрд и 5,4% суммы основного долга на $3,6 млрд.

Однако три группы, представляющие значительную долю держателей аргентинских облигаций, отклонили это предложение о реструктуризации, посчитав, что на них ложится непропорционально крупная нагрузка по уменьшению госдолга страны. Многие из небольших инвесторов также не приняли это предложение.

Гусман заявил, что отказ кредиторов был ожидаемым. Однако, по его словам, Аргентина уже фактически находится в состоянии дефолта, не имея возможности привлекать средства на финансовых рынках. Предложить держателям облигаций более выгодные условия "было бы безответственным, и мы не будем этого делать", – сказал он.

Напомним, в феврале этого года Аргентина отказалась от выплат по кредитам МВФ. Она требует реструктуризации долга в $100 млрд из-за глубокого экономического кризиса.

Аргентине грозит уже девятый дефолт после обретения независимости в 1816 году. Из восьми случившихся первые два произошли в XIX веке, четыре – в ХХ, а последние два – уже в нынешнем веке, причем крупнейший, на $100 млрд, – в 2001 году.

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