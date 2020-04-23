За нарушение карантина в Грузии будут сажать в тюрьму до 6 лет
Грузинский парламент принял в третьем чтении поправку в Уголовный кодекс, по которому за повторное нарушение правил чрезвычайного положения и карантина лицо будет наказано лишением свободы сроком до шести лет. Об этом сообщают "Новости Грузия".
Отмечается, что поправки поддержали 78 депутатов.
Как пишет Интерфакс-Украина, парламент принял ужесточающую меру для исполнения декрета президента о действии чрезвычайного положения.
"К сожалению, мы ежедневно сталкиваемся с фактами неповиновения некоторых граждан, которые игнорируют требования карантина и введенного комендантского часа", – сказал лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
В настоящее время за нарушение правил ЧП в Грузии физические лица платят штраф в размере 3 тысяч лари (около 1 000 долларов), а юридические лица – 15 тысяч лари (около 4 700 долларов).
"Хочу отметить, что никакой амнистии по выплате штрафов для нарушителей чрезвычайного положения не будет", – сказал Мдинарадзе.
МВД Грузии ежедневно сообщает о десятках оштрафованных гражданах, нарушивших правила ЧП.
Как ранее сообщал Фокус:
- Грузинские власти с 21 марта ввели в стране ЧП для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а с 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 6 утра. Накануне режим ЧП был продлен до 22 мая.
- По данным Минздрава, в Грузии выявлены 420 заражений коронавирусной инфекцией. Первый случай заражения был установлен медиками 26 февраля.