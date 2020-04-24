Препарат Ремдесивир провалил испытания при лечении коронавируса в Китае, — FT

Препарат Ремдесивир, разработанный калифорнийской компанией Gilead Sciences, провалился на начальном этапе испытаний против коронавируса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ ВОЗ, опубликованный по ошибке.

Так, китайское исследование показало, что Ремдесивир не улучшал состояние пациентов с COVID-19 и не уменьшал присутствие патогена в их крови. В испытании приняли участие 237 пациентов, из которых препарат получали 158 человек, их состояние сравнивали с 79 пациентами, не получавшими Ремдесивир. Также препарат вызывал значительные побочные эффекты у некоторых инфицированных, из-за чего 18 человек были исключены из исследования.

В ВОЗ уже заявили, что проект документа, который все еще проходит экспертную оценку, был опубликован по ошибке.

"По просьбе ВОЗ предоставить информацию об исследовании для скорейшего распространения, авторы проекта предоставили ВОЗ проект документа, который был случайно размещен на сайте и удален, как только заметили ошибку", – заявили в организации.

Компания Gilead предупредила, что проект документа содержал "неуместные характеристики исследования".

"Важно отметить, что это исследование было прекращено досрочно из-за низкого числа участников, поэтому было невозможно сделать статистически значимые выводы. Таким образом, результаты исследования неубедительны, хотя данные и свидетельствуют о потенциальной пользе Ремдесивира, особенно среди пациентов, получавших препарат на ранних стадиях заболевания", – говорится в сообщении.

Торги акциями компании Gilead на американской бирже Nasdaq были приостановлены после того, как их стоимость упала более чем на 4% до 77,78 долларов. Причиной послужили новости о провальном испытании препарата. Еще на прошлой неделе акции компании выросли до 84 долларов в надежде на Ремдесивир, оценивая компанию почти в 100 млрд долларов.

Стоит подчеркнуть, что до настоящего времени доказательства эффективности Ремдесивира Gilead против COVID-19 основывались на исследованиях, которые не соответствовали строгим научным стандартами рандомизации и наличия контрольной группы.

Изначально препарат Gilead был разработан как средство от Эболы, в клинических испытаниях он продемонстрировал эффективность в препятствовании размножению вируса, но так и не был одобрен.

Препарат Ремдесивир был недавно включен Министерством здравоохранения Украины в обновленный протокол по лечению COVID-19.

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