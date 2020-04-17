Украинские фармацевты будут работать с зарубежными партнерами над препаратом против COVID-19

Препарат планируется сделать из большого количества антител к коронавирусу. Усилия в этом направлении объединят компании из США, Японии, Германии и других стран

Украинская фармацевтическая компания Biopharma будет вместе с ведущими мировыми партнерами разрабатывать гиперимунный иммуноглобулин для лечения COVID-19, сообщает пресс-служба компании.

С инициативой объединить усилия для разработки препарата выступили компании CSL Behring (США) и Takeda (Япония). К ним уже присоединились Biotest (Германия), BPL (Великобритания), LFB (Франция) и Octapharma (Швейцария).

Кроме разработки речь идет и о производстве препарата. Сам же препарат будет предназначаться дл лечения пациентов с усложненным протеканием COVID-19.

Для разработки гиперимунной терапии нужно собрать у пациентов, которые выздоровели от COVID-19 образцы плазмы крови, ведь в их крови уже есть антитела к коронавирусу.

С собранной плазмы и будет произведен препарат с высоким содержанием антител к COVID-19, объясняют в компании.

Ранее украинская фармкомпания "Дарница" заявила, что готова наладить производство гидроксихлорохина, который в некоторых странах мира используется как эспериментальное лекарство от коронавируса.

В то же время, в компании предупредили: клинических исследований по эффективности лечения COVID-19 таким препаратом нет.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые выяснили, как организм борется с коронавирусом. Австралийские исследователи выяснили, какие иммунные клетки появляются, когда организм борется с COVID-19.

Также ученые обнаружили антитело, которое помогает лечить коронавирус COVID-19. Антитело может блокировать инфекцию SARS1 и SARS2.