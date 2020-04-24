В Японии срезали тысячи роз, чтобы избежать массовых сборищ

В парке Йоно в Сайтаме, Япония, срезали тысячи розовых бутонов до того, как они зацвели. Это было сделано, чтобы люди не собирались полюбоваться на них и предотвратить распространение коронавируса. Об этом пишет Mainichi.

В парке 180 видов роз, три тысячи розовых кустов, все они цветут с середины и до конца мая. На это потрясающее зрелище, называемое "Розовым фестивалем" съезжаются полюбоваться десятки тысяч людей.

Так выглядит розовый парк в Сайтаме в обычное время/Фото: ma0h_xx

Так, в прошлом году парк, который открыт для посетителей круглосуточно, посетили более 160 тысяч человек.

В этом году городскими властями было принято решение срезать все розовые бутоны, так как ограничить поток посетителей не представлялось возможным – в парке даже нет ворот.

Фото: Mainichi

"Жизнь у человека одна, а цветы снова зацветут", - сказал прессе Такахиро Абе, один из садовников, что занимался обрезкой. Срезанные цветы не пропадут – их отправят в больницы, школы и детские сады.

Сейчас в Японии зафиксировано 12 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Более трехсот заразившихся – умерли.

Как ранее писал Фокус:

Синдзо Абэ объявил чрезвычайное положение (ЧП) в Токио, Осаке и еще пяти префектурах. Ранее Япония ужесточила правила въезда. В частности, все прибывшие в страну должны пройти 14-дневный "добровольный" карантин.