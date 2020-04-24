Дайверы в США производят защитные маски из выловленного в океане пластика

Дайверы в США начали использовать выловленный в океане пластик для производства масок, которые защищают от коронавируса. Об этом сообщила CNN.

Маски изготавливает Профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу (PADI) в партнерстве с RashʼR, производителем экологической одежды для активного образа жизни. Одна многоразовая маска с пятью сменными фильтрами стоит $20,4. По словам производителей, их продают по себестоимости.

Маски, доступные в настоящее время для предварительного заказа, выпускаются в пяти вариантах оформления на основе изображения морских рыб, таких как китовые акулы, скаты манта и большие белые акулы. Один вариант предназначен для детей 4–10 лет.

В первой партии было 15 тысяч штук. Чтобы удовлетворить спрос, производителям пришлось быстро наращивать объемы производства.

"Мы недооценили их популярность, – сказала представитель PADI Лиза Никлин. – Я думаю, потребители почувствовали, что могут внести вклад в спасение океана, просто купив себе необходимую вещь".

Для изготовления масок уже переработали 570 кг пластика.

По словам Никлин, покупка многоразовых масок, подобных тем, которые продает PADI, позволяет людям защитить себя, оставив респираторные маски N95 и хирургические маски для работников здравоохранения, находящихся на переднем крае пандемии.

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