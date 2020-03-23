Модные дома Balenciaga и Yves Saint Laurent будут шить защитные маски
2020-03-23 19:19:00
Помощь оказывается системам здравоохранения Франции, Италии и Китая
Группа Kering, один из лидеров мирового рынка товаров класса люкс, объявила, что готова запустить производство масок на французских заводах принадлежащих ей модных домов Balenciaga и Yves Saint Laurent. "Производство будет запущено, как только производственный процесс и материалы будут утверждены соответствующими органами власти", – говорится в сообщении компании..
Кроме того, она в ближайшие дни намерена закупить в Китае 3 млн медицинских масок и передать их французским медучреждениям. Группа также оказала финансовую поддержку Институту Пастера в Париже, который занимается разработкой вакцины против COVID-19.
Ранее принадлежащий группе модный дом Gucci объявил, что готов закупить для больниц в Италии 1,1 млн медицинских масок и 55 тыс. единиц спецодежды. Они будут поставлены после получения соответствующих разрешений.
В Китае Kering сделала пожертвования в Фонд Красного Креста провинции Хубэй, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Напомним, что на прошлой неделе другой французский люксовый производитель, группа LVMH, заявила, что намерена объединиться с правительством Франции и найти для страны 40 млн медицинских масок. Кроме того, компания начала производство дезинфицирующих средств на своих парфюмерных заводах во Франции.
На фоне распространения коронавируса в больницах Парижа наблюдается массовое воровство защитных масок. Счет идет на тысячи.
Как ранее сообщал Фокус:
- В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.
- Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.
- А главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана.