0,05% для людей младше 60. Учёные из Гарварда рассчитали летальность Covid-19 в Италии

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета рассчитали, что уровень летальности от Covid-19 составляет 1,29%. Для людей младше 60 лет он равен 0,05%, а для тех, кто старше, – 4,25%.

Исследование опубликовано на сайте Medrxiv.

Для расчетов исследователи не опирались на официальную статистику по зараженным и умершим.

Ученые проанализировали данные по тестированию на коронавирус и по смертности за 40 дней 10 населенных пунктов Италии, где проживают около 50 тысяч человек.

Как минимум 250 летальных случаев связаны с коронавирусом. Это 500 случаев на 100 тысяч населения, полпроцента от общего числа населения этих городков.

При этом летальность (в сравнении с аналогичный периодом в 40 дней за предыдущие годы) по возрастным группам такова:

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые утверждают, что карантин нельзя отменять, пока не будет найдена вакцина от коронавируса.