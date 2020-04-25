Вспышку коронавируса зафиксировали еще на одном боевом корабле ВМС США

Боевой корабль ВМС США USS Kidd стал вторым после авианосца "Теодор Рузвельт", на котором была зафиксирована вспышка коронавируса. Как сообщает The Defense Post, у 18 членов экипажа эсминца USS Kidd результат теста на Covid-19 оказался положительным.

По словам представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, первый матрос с симптомами болезни несколько дней назад был доставлен в больницу в Сан-Антонио, штат Техас. Сейчас его состояние стабильное. Однако впоследствии симптомы проявились у других членов экипажа.

На борт корабля в срочном порядке на вертолете высадилась команда медиков, чтобы проверить состояние здоровья команды, которая насчитывает 330 человек.

USS Kidd участвует в миссии по борьбе с наркотиками в Карибском море. Сейчас корабль возвращается в порт, чтобы пройти дезинфекцию.

"Они готовятся вернуться в порт... Часть экипажа сойдет на сушу. Когда все поправятся, корабль снова выйдет в море", – сказал Хоффман.

Ранее COVID-19 был обнаружен у 840 членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт". Его капитан Бретт Крозьер был освобожден от должности.

Как ранее сообщал Фокус:

Корабль-флагман военно-морских сил Франции авианосец "Шарль де Голль", выполнявший задачи в Атлантическом океане, возвращается на свою базу в Тулон, после того, как у примерно 40 моряков на борту обнаружились симптомы коронавируса.

Капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт" Брэт Крозиер обратился с официальным письмом к командованию ВМС США о принятии срочных мер по изоляции экипажа, после того, как у более ста военных моряков был обнаружен коронавирус.