В разгар пандемии Лукашенко решил посадить сосны в Чернобыльской зоне

Несмотря на распространение коронавируса президент Беларуси Александр Лукашенко отправился сегодня в Чернобыльскую зону в Национальный парк "Припятский" на субботник. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Там белорусский лидер посадил сосны. В парке появятся несколько тысяч саженцев с закрытой корневой системой.

"В двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка "Припятский", – говорится в сообщении БелТА.

В Белоруссии провели республиканский субботник, несмотря на рекомендации ВОЗ усилить меры социального дистанцирования на фоне роста количества заражений коронавирусом.

"Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию", – заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор.

Национальный парк Беларуси "Припятский" расположен в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. Здесь под особой охраной находится около 190 тыс. га территории и более трети занимает абсолютный резерват дикой природы.

Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Беларусью.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 8773 человека, 63 умерли.

Как ранее писал Фокус:

По мнению Александра Лукашенко, люди в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что решение отказаться от введения карантина в стране было оправданным, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире по-прежнему не сходит на нет.