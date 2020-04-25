Более $40 млрд. В России посчитали убытки госбюджета от падения цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году более двух триллиона рублей будет направлено на замещение в бюджете выпадающих доходов от нефтегазовой отрасли. Деньги выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Об этом сообщает Коммерсант.

Он также напомнил, что в 2020 году Россия должна будет нарастить заимствования, чтобы покрыть доходы бюджета, выпадающие из-за связанных с коронавирусом ограничений.

"Более триллиона рублей дополнительных средств заимствований пойдет на выпадение ненефтегазовых доходов", – сообщил российский министр.

Издание пишет, что часть средств ФНБ планируется направить на поддержку экономики и населения, пострадавших от пандемии вируса COVID-19. По информации российского Минфина, к концу года в ФНБ останется около 7 трлн руб. Deutsche Bank считает, что фонда хватит на два года, если цена российской нефти Urals будет $15.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).

Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.

В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".