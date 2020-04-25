"Они не привязаны к нефти": в России рассказали, почему не будут снижать цены на бензин

Президент "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что цены на бензин в России не будут опускаться, несмотря на падение мировых цен на нефть. Об этом сообщает Коммерсант.

По его мнению, нынешние цены на бензин стабильны.

"Цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны", – сказал Алекперов.

Он добавил, что продавцы бензина в 2020 году выплатят государству 700 млрд руб. дополнительных налогов.

Алекперов, также считает, что благодаря усилиям России, Саудовской Аравии и США нефтяной рынок удастся отрегулировать.

"Он будет сбалансирован, в течение 2020-го – первой половины 2021 года", – сказал он.

Глава "Лукойла" заверил, что компания может "достаточно комфортно" работать на территории России при цене на нефть в $9–11.

"Для нас сегодня важна даже не сегодняшняя цена, не цена будущего, а начало потребления нашей продукции, снятие ограничений как в нашей стране, так и на европейском и на американском рынках", – уточнил Алекперов.

Украинский эксперт, основатель компании “Прайм“ Дмитрий Леушкин считает, что в Украине цены на топливо существенно снизятся. Он предположил, что цена бензина летом будет 12 грн за литр, а газа – 4,5 грн.

“Что будет с ценой на топливо в Украине? Упадет, но не так жестко, как нефть. Тут проще, ситуация с резервуарами для хранения ГСМ намного лучше. И даже если нефть будет стоить ноль, то маржа переработки, доставка до границы, а самое важное – это налоги, логистика по АЗС, зарплаты, аренды, кредиты и прочее”, – сказал он.

По его мнению, снижение стоимости приведет к уменьшению денежного потока в госбюджет и падению зарплат сотрудников транспортной сферы.

“Цены на АЗС 12-16 гривен за литр дизеля и бензина и газа 4,5-7 гривен. В зависимости от бренда сети. Я думаю, что вполне вероятно увидеть летом“, – отметил Леушкин.

Напомним, 21 апреля, вечером цена майских фьючерсов нефти марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упала ниже $0,00 за баррель, сегодня утром цены вернулись в плюсовой диапазон, но не надолго. WTI опять торговался по -4 доллара за баррель.

Сдержать обвал цен на нефть должно было новое соглашение ОПЕК+, которого удалось достичь 12 апреля. Оно будет действовать до 30 апреля 2022 года, его продление обсудят в декабре 2021-го.

Согласно договоренностям 23-х стран, в мае–июне 2020 года снижение нефтедобычи составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей, с конца 2020-го до мая 2022-го – 5,7 млн баррелей. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 года.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).

Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.