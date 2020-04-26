У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в "вегетативном состоянии"

По его словам, глава КНДР во время очередной поездки по стране почувствовал себя плохо и его доставили в ближайшую больницу, где ему сделали массаж сердца. Одновременно с этим в Пекин была направлена просьба прислать бригаду квалифицированных врачей. В Китае оперативно сформировали бригаду из 50 врачей со всем необходимым оборудованием и оправили ее в КНДР.

Однако северокорейские медики решили, что могут не дождаться помощи из КНР и решили сами провести операцию Ким Чен Ыну по стентированию сердечных кровеносных сосудов. Ее поручили местному врачу, который много лет тренировался в Китае.

Уточняется, что эта несложная операция может быть завершена примерно за одну минуту. Но, по словам источника, хирург настолько волновался, что у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые Ким Чен Ын "перешел в вегетативное состояние".

Напомним, в КНДР официальные власти состояние Ким Чен Ына не комментируют. Но после слухов появления слухов, что Ким Чен Ын умер, государственное радио передало от главы государства благодарность строителям городка Самчжиен. При этом его новых фото не показали.

В то же время северокорейский дипломат Алехандро Као де Бенос назвал слухи о тяжелом состоянии Ким Чен Ына "ложной и злонамеренной информацией".

Как ранее сообщал Фокус:

Глава КНДР Ким Чен Ын с 11 апреля не воявлялся на публике. На этом фоне появили слухи о его тяжелом состоянии после перенесенной операции.