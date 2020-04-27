Выпустите нас! Как в мире и Украине протестуют против карантина и самоизоляции

Протесты против правил карантина имели место с начала пандемии, но они носили одиночный характер. Когда людям запретили покидать свои дома, но разрешили выгуливать домашних животных, то многие начали проявлять недюжинную смекалку: брали для прогулок животных в аренду, "выгуливали" макеты и сами переодевались в животных, – все для того, чтобы хоть ненадолго покинуть опостылевшие четыре стены собственной квартиры.

А 24 апреля в Испании был на 601 евро был оштрафован житель Мадрида с неслабым чувством юмора, который воспользовался лазейкой в карантинных правилах, которые позволяют выгуливать домашних животных, и вывел "на прогулку" золотую рыбку в аквариуме.

Полицейский патруль его чувства юмора не оценил. Сейчас в Испании 220 тысяч заболевших, и более 23 тысяч умерших от коронавируса.

Знаменитости в разных странах призывают к самоизоляции, демонстрируя на собственном примере, что пандемию можно пересидеть дома, но, как резонно замечают в Сети, знаменитостям с миллионами на счету вполне комфортно оставаться в самоизоляции в своих имениях с теннисными кортами и бассейнами, но большинство людей все же оказалось в иной ситуации.

COVID-19 нанес удар по экономике, компании закрываются, тысячи людей вынуждены довольствоваться куда меньшим, нежели они имели до пандемии, а ограничение свобод логично приводит к протестам, даже если массовые сборища, без которых протесты невозможны, повышают риск заражения коронавирусом.

И если в Европе протесты ограничивались скромными арендой собак и острожными прогулками, то в США вообще карантинные правила долго не продержались. Даже печальный пример Нью-Йорка, где у 158 тысяч человек диагностирован коронавирус и более 12 тысяч уже скончались, а на острове Харт копают траншеи для захоронения неопознанных тел, не повлиял на поведение людей.

Уже сейчас жители Нью-Йорка сообщают, что запрет прогулок к парку ни к чему не привел – в парках и на пляжах полно людей. И социальная дистанция соблюдается не всегда.

Нарушению правил способствует и хорошая погода. Не секрет, что усидеть дома, когда пришла весна, а работы вовсе нет, или она возможна дистанционно, все сложнее.

Массовый митинг против карантина прошел в Вашингтоне 20 апреля. К Белому дому пришло около двух с половиной тысяч человек. Митингующие выступали против указа губернатора-демократа Джея Инсли о карантинных ограничениях, которые обязывают людей не ходить на работу, закрывать бизнес и "сидеть дома".

"Карантин – это ограничение на передвижение больных людей. Когда вы ограничиваете в этом здоровых людей – это тирания", – заявила одна из участниц пикета. А организатор митинга Тайлер Миллер убежден, что выборочное закрытие предприятий является нарушением Конституции штата и федеральной Конституции. Он напомнил, что американская революция велась в разгар эпидемии оспы.

Призыв во время протестов в Висконсине:

- уважайте людей, которые предпочитают социально дистанцироваться

- и которые не хотят

- людей, которые хотят носить маски

- и которые не хотят

- и уважайте наших спикеров

Подобные протесты прошли во многих американских штатах. Правда устраивать их стало сложнее – Facebook блокирует посты с призывами собираться на антикарантинные акции.

Также протесты против карантина прошли в Бразилии. Причем, при поддержке президента страны Жаира Болсонару. Он произнес речь, в которой коронавирус назвал "обычным гриппом", а карантинные меры - "истерией". Иронично, что во время своего спича президент несколько раз заходился в кашле. Ранее Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту, который активно выступал за введение социального дистанцирования. Протесты в стране, где сейчас количество заболевших превысило 62 с половиной тысячи, продолжаются.

Во Франции открытое противостояние случилось в предместье Парижа, где полицейских обвнили в жестоком обращении и не оказании помощи нарушителю карантина. 30-летний мужчина ехал на мотоцикле и врезался в дверь припаркованной полицейской машины. Он заявил своему адвокату, что правоохранители сбили его намеренно. Полиция все отрицает, но столкновений избежать не удалось – были сожжены несколько машин и сооружены баррикады.

Также по стране люди вывешивают на балконах и окнах плакаты с лозунгами, призывающими снять карантинные ограничения. Сейчас во Франции насчитывается 125 тысяч заболевших коронавирусом, более 22 тысяч – скончались.

Около 200 демонстрантов собрались в Берлине 25 апреля, чтобы выразить свой протест против карантинных мер и настаивая, что их конституционные права были нарушены. Самые рьяные участники акции были задержаны. Но большинство соблюдали дистанцию и даже надели маски.

Поддерживали порядок 180 полицейских, поскольку органы здравоохранения не дали разрешения на проведение собрания. В Германии 158 тысяч заболевших, почти шесть тысяч скончались.

Если в США протестовали, требуя соблюдения гражданских прав и свобод, то в Тунисе массовые протесты начались из-за нехватки продуктов и из-за отсутствия денег у населения. "Когда люди слышат, что в город прибывает грузовик с продуктами, то они выходят и ждут его. Ведь на прилавках ничего нет", – сообщил Абдельхалим Хамди, правозащитник из Сиди-Бузида. Сейчас в Тунисе зафиксировано 949 случаев заболевания, 38 – скончались.

В России протесты против карантина 20 апреля прошли в Северной Осетии. Участники протеста во Владикавказе были возмущены тем, что из-за ограничений многие потеряли работу, а местные власти не разъясняют населению эпидемиологическую ситуацию. По разным оценкам, на пикет вышли от нескольких сотен до 1,5 тысяч местных жителей.

Вошли в моду и онлайн-протесты. Самый массовый прошел в Ростове-на-Дону. Люди регистрировали свое присутствие при помощи приложения "Яндекс.Карты". Менее массовый он-лайн митинг прошел и в Москве, прямо у стен Кремля. Правда все подобные сообщения оперативно удалялись.

В РФ зафиксировано более 87 тысяч заболевших, 749 – скончались.

Начались протесты и в Украине. Так, 26 апреля на въезде в Херсон около 300 фермеров вышли на акцию протеста. Они выступали против закрытия рынков, в результате которого остались без работы и средств к существованию. Один из фермеров привез в фургоне и выбросил на проезжую часть огурцы, показав, что из-за закрытия рынков его продукция пропадает. Фермеров возмущает, что в Херсонскую область ввозят свои товары крупные торговые сети, а местные производители не могут сбыть свои овощи и фрукты.

Правоохранители попытались разъяснить собравшимся, что необходимо соблюдать дистанцию и носить маски. Однако фермеры на их замечания никак не реагировали. Ранее в Нацполиции заявили, что "проведение всех массовых мероприятий на территории государства запрещено. Поэтому предупреждаем, что каждый гражданин, который придет на митинг будет привлечен к административной ответственности за ст.44-3 "Нарушение правил карантина людей" КУоАП.

27 апреля феpмеpы снова вышли на акцию протеста, но уже под cтены Хеpcонcкой облгоcадминиcтpации.

Оcновное тpебование пpотеcтующих - пpоcьба откpыть в облаcти pынки для пpодажи cельхозпpодукции. Глава Херсонской областной админиcтpации Юpий Гуcев заявил, что неоднокpатно обpащалcя в Кабмин c пpоcьбой откpыть пpодовольcтвенные pынки.

Также протесты предпринимателей прошли в Полтаве и Черновцах. Люди требовали возобновить работу рынков и торговых мест. В Полтаве протестующие организовали автопробег до горсовета, где и организовали митинг. А в Черновцах на акцию протеста вышли работники Калиновского рынка. Они настаивают на возобновлении работы продуктовых рынков в период карантина.

Все фото из открытых источников.