Лукашенко: Карантин нам не нужен, люди "на вилы поднимут"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости готов ввести в стране карантин и комендантский час, но считает что белорусам "это не надо". Об этом передает Белта.

Кроме того белорусский лидер отметил, что введение карантина люди могли бы неправильно понять и "поднять его на вилы".

"Да меня люди на вилы поднимут. Нет такой необходимости", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что вирусы будут присутствовать всегда, и все, что необходимо делать, это обращаться к врачу при малейшем недомогании.

"А врачи уже знают, что делать", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь не закрывала свои границы, а также не вводила ограничения на посещение храмов и кладбищ.

"Что я точно знаю, если бы мы создали панику, у нас была бы беда. Переживем и это. Надо думать о будущем", – подытожил он.

Как ранее писал Фокус:

По мнению Александра Лукашенко, люди в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что решение отказаться от введения карантина в стране было оправданным, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире по-прежнему не сходит на нет.