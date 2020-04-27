Грузия начала поэтапно выходить из карантина

В Грузии с сегодняшнего дня начался первый этап смягчения ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Грузия-онлайн.

Отныне в стране разрешено передвижение на легковых автомобилях, а также восстанавливается работа такси. Также разрешается доставка на дом любых товаров и деятельность открытых аграрных рынков.

Пресс-секретарь премьер-министра Ираклий Чиковани рассказал, что эти ограничения снимаются по всей стране, кроме муниципалитетов и административных единиц, где установлен жесткий карантин.

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"Вместе с тем, следует подчеркнуть, что все это касается только тех компаний, учреждений и объектов, которые удовлетворяют правилам, разработанным Министерством здравоохранения", – заявил Чиковани.

С 15 апреля в Грузии был запрещен въезд в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, а также выезд из этих городов. 27 и 28 апреля туда допускается въезд и выезд с целью возвращения к месту фактического проживания.

В стране по-прежнему остается в силе комендантский час с 21:00 до 06:00.

"Вместе с тем, хотим еще раз заявить, что на основании анализа эпидемиологической ситуации снятые ограничения могут быть снова установлены, а также могут быть пересмотрены сроки каждого следующего этапа", – отметил Чиковани.

Как ранее сообщал Фокус:

Грузинские власти с 21 марта ввели в стране ЧП для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а с 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 6 утра. Накануне режим ЧП был продлен до 22 мая.