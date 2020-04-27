Стокгольм может достичь коллективного иммунитета в мае, – посол Швеции

Столица Швеции Стокгольм может достичь коллективного иммунитета уже в мае. Об этом сообщила посол Швеции в США Карин Ульрика Олофсдоттер, передает Al Jazeera.

"Около 30% жителей Стокгольма достигли уровня иммунитета. Мы можем достичь уровня коллективного иммунитета в столице уже в следующем месяце", – заявила Олофсдоттер.

Так называемый коллективный иммунитет возникает, когда достаточно большой процент населения становится невосприимчивым к вирусу, либо переболев им, либо благодаря вакцине. Таким образом, распространение вируса среди населения прекращается.

В это же время, пока точно неизвестно, получают ли иммунитет люди, которые переболели COVID-19. ВОЗ недавно заявили о возможности рецидива COVID-19. Чтобы сделать более точные выводы и понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать человека, ученым нужно обследовать больше выздоровевших. Однако уже сейчас можно сказать, что по крайней мере у части переболевших COVID-19 не удается обнаружить антитела к вирусу.

Когда в Европе были введены жесткие карантинные ограничения, включая соседние Данию и Норвегию, Швеция решила не прибегать к крайним мерам из-за пандемии.

По словам шведского эпидемиолога Андерса Тегнелла, возглавляющего борьбу с коронавирусом в стране, выбранный подход долгосрочную устойчивость, а не радикальную краткосрочную тактику.

В стране остаются открытыми школы, рестораны и торговые центры, но введены правила по социальному дистанцированию, а также запрещены собрания более 50 человек. Жителям страны советуют отказаться от лишних поездок.

Но метод Швеции широко критикуется из-за большого количества летальных случаев, которых можно было бы избежать. В стране с населением около 10 млн человек зафиксировано более 18 600 случаев коронавируса и почти 2200 летальных случаев. В соседней Дании с населением около 6 млн человек зарегистрировано более 8700 зараженных коронавирусом и около 400 летальных случаев. В Норвегии с населением 5,3 млн человек зарегистрировано 7500 случаев коронавируса и чуть более 200 летальных исходов.

Как ранее сообщал Фокус: