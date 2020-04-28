В России обвинили Илона Маска в работе на Пентагон

В России считают, что околоземные спутники Starlink компании SpaceX Илона Маска могут использоваться Пентагоном для целеуказания высокоточного оружия.

Об этом заявил российский военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, сообщает Lenta.ru.

По его словам, для того, чтобы противодействовать российскому гиперзвуковому оружию, США намерены развернуть группировку из нескольких тысяч малых спутников, которые обеспечат работу перспективной системы боевого управления и наблюдения Advanced Battle Management and Surveillance (ABMS).

Леонков обвинил компанию SpaceX в том, что ее спутники Starlink обеспечат необходимую пропускную способность для передачи данных ABMS.

Отметим, миссия Starlink призвана обеспечить весь мир дешевым широкополосным интернетом. Сеть Starlink может стать работоспособной при наличии на орбите не менее 400 спутников, но по проекту их должно быть около 12 тысяч. Недавно компания SpaceX благополучно запустила новую партию из 60 спутников Starlink. Теперь ее орбитальный флот насчитывает 420 аппаратов для раздачи интернета.

Как ранее сообщал Фокус:

24 мая 2019 годаSpaceX запустила первые 60 спутников Starlink.

Позже на Земле наблюдали за тем, как вереница спутников Маска пересекает ночное небо. Их заснял фотограф Марко Лангбрук в Лейдене (Нидерланды) всего через день после запуска.

Также сообщалось, что интернет-спутник SpaceX чуть не столкнулся с космической метеостанцией. Аварию предотвратило Европейское космическое агентство, SpaceX принять меры отказалась.

Уже в октябре Илон Маск написал в Twitter с помощью спутникового интернета Starlink. Он сперва объяснил, что попытается воспользоваться спутниковым интернетом для того, чтобы твитнуть, а позже написал: "Вау, это сработало!".

А 12 ноября SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников, попутно установив рекорд. На орбиту было выведено еще 60 спутников Starlink.