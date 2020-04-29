Вакцина от коронавируса может быть готова уже к осени, – американская компания Pfizer

Вакцина от коронавируса, производства американского фармацевтического гиганта Pfizer, может быть готова уже к осени. Об этом сообщает New York Post.

"Этот кризис происходит прямо сейчас, и решение крайне необходимо всем", – заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Компания работает с немецкими коллегами из BioNtech для обеспечения потенциальной вакциной. Клинические испытания на добровольцах уже начались в Германии. По словам Бурла, в США регуляторы в области здравоохранения могут одобрить тестирование вакцины на людях к следующей неделе.

Бурла подчеркивает, что если такой график будет соблюден, то результаты исследования могут быть получены в течение месяца. После этого, при благоприятных результатах тестирования, вакцина может быть готова для экстренного применения к осени.

Американская компания инвестировала 650 млн долларов в разработку, а также дальнейшее производство потенциальной вакцины.

"Вы можете себе представить, насколько большим будет спрос на нечто подобное", – добавил Бурла.

Но согласно научному исследованию 2013 года, шансы на разработку эффективной вакцины невелики. Так, лишь 6% из них допускаются на рынок после серии строгих испытаний.

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