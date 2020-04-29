Вакцина от коронавируса может быть готова уже к осени, – американская компания Pfizer
2020-04-29 11:57:00
Результаты тестирования вакцины на людях могут быть получены в течение месяца
Вакцина от коронавируса, производства американского фармацевтического гиганта Pfizer, может быть готова уже к осени. Об этом сообщает New York Post.
"Этот кризис происходит прямо сейчас, и решение крайне необходимо всем", – заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.
Компания работает с немецкими коллегами из BioNtech для обеспечения потенциальной вакциной. Клинические испытания на добровольцах уже начались в Германии. По словам Бурла, в США регуляторы в области здравоохранения могут одобрить тестирование вакцины на людях к следующей неделе.
Бурла подчеркивает, что если такой график будет соблюден, то результаты исследования могут быть получены в течение месяца. После этого, при благоприятных результатах тестирования, вакцина может быть готова для экстренного применения к осени.
Американская компания инвестировала 650 млн долларов в разработку, а также дальнейшее производство потенциальной вакцины.
"Вы можете себе представить, насколько большим будет спрос на нечто подобное", – добавил Бурла.
Но согласно научному исследованию 2013 года, шансы на разработку эффективной вакцины невелики. Так, лишь 6% из них допускаются на рынок после серии строгих испытаний.
Как ранее сообщал Фокус:
- ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.
- Также Johnson & Johnson начинает производство вакцины от коронавируса. Вакцина может появиться на рынке к началу 2021 года.
- А новое исследование показало, что нельзя полностью отменять карантин, пока не будет найдена вакцина. Ученые считают, что полная отмена ограничений приведет ко второй и более мощной волне коронавируса.
- Также в США тестируют на людях вторую вакцину от коронавируса. Потенциальная вакцина была разработана компанией Inovio Pharmaceuticals.
- А китайская вакцина с "мертвым" коронавирусом сработала на обезьянах. Ученые из Пекина создали химически инактивированную версия вируса.