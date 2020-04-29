Никаких майских праздников. В оккупированном Крыму будут принудительно изолировать всех приезжих
Граждане России, приехавшие в аннексированный Крым из других регионов и не имеющие на полуострове прописки или собственной недвижимости, будут в обязательном порядке помещаться в обсерватор на 14 дней. Об этом заявил "глава Крыма" Сергей Аксенов.
Он пояснил, что эта мера должна сократить поток приезжих в период майских праздников. Аксенов сообщил, что соответствующее изменение внесено в его "указ о введении режима повышенной готовности в Крыму".
Ранее приезжих обязывали соблюдать лишь двухнедельную добровольную самоизоляцию.
На сегодняшний день в Крыму выявлено 89 случаев заражения коронавирусом.
В России за последние сутки зарегистрирован 5841 новый случай заболевания коронавирусом, умерли 108 человек. Общее число умерших – 972.
Как ранее сообщал Фокус:
- Акция "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" ("Марш на Крым") перенесена на более позднее время из-за пандемии коронавируса. Ее дата будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.
- ФСБ России заявила о задержании в аннексированном Крыму якобы группы украинских разведчиков, которые вербовали граждан РФ.
- В России в подмосковном парке "Патриот" возводят главный храм вооруженных сил РФ. Его стены собираются украсить мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина, а также упоминанием об аннексии Крыма.