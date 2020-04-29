Никаких майских праздников. В оккупированном Крыму будут принудительно изолировать всех приезжих

Граждане России, приехавшие в аннексированный Крым из других регионов и не имеющие на полуострове прописки или собственной недвижимости, будут в обязательном порядке помещаться в обсерватор на 14 дней. Об этом заявил "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Он пояснил, что эта мера должна сократить поток приезжих в период майских праздников. Аксенов сообщил, что соответствующее изменение внесено в его "указ о введении режима повышенной готовности в Крыму".

Ранее приезжих обязывали соблюдать лишь двухнедельную добровольную самоизоляцию.

На сегодняшний день в Крыму выявлено 89 случаев заражения коронавирусом.

В России за последние сутки зарегистрирован 5841 новый случай заболевания коронавирусом, умерли 108 человек. Общее число умерших – 972.

Как ранее сообщал Фокус: