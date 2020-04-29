В МИД РФ отреагировали на перевооружение американских подлодок

Мир
В российском МИД заявили, что США целенаправленно стирают грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия применит против США ядерное оружие в случае атаки баллистическими ракетами с бортов американских подводных лодок. Об этом сообщает Интерфакс.

"Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия",  – заявила Захарова, комментируя публикацию на сайте Госдепа США о перевооружении части подводных лодок  ракетами с ядерными зарядами "малой мощности".

Захарова сослалась на военную доктрину РФ, подчеркнув, что подобная атака будет считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны Москвы.

"Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала должны понимать, что, согласно российской военной доктрине, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России",  – сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, США целенаправленно стирают грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что неизбежно ведет к снижению ядерного порога.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Заместитель министра обороны США Джон Руд уточнил, что появление новых боеголовок на подводных лодках снизит риск ядерной войны.